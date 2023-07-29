В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины — Полтавской, Харьковской, Черниговской и Сумской, объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в украинских регионах в период с 21:24 до 21:26 (время совпадает с московским).

Воздушные силы Украины сообщили, что в регионах, где объявлена тревога, существует угроза ракетного удара, передает издание «Зеркало недели».

Ранее в украинском городе Сумы на северо-востоке страны прогремели взрывы. В регионе объявлялась воздушная тревога.