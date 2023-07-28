$90.98+0.9699.96-0.26

Президент Эритреи назвал НАТО ущербной организацией в реанимации

НАТО и ЕС в данный момент пребываеют в состоянии реанимации, заявил президент Эритреи Исайас Афеверки в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Президент Эритреи назвал НАТО ущербной организацией в реанимации
© Lenta.ru

Глава африканской страны страны отметил, что Запад более тридцати лет назад принял ошибочное решение после развала СССР сдерживать Россию.

«Они ошиблись, потому что Россию сдержать невозможно, и им никогда не удастся это сделать», — подчеркнул он.

Афеверки также назвал НАТО и Европейский союз (ЕС) «ущербными организациями», а сам ЕС, по его мнению, «на самом деле не существует» и вместе с Североатлантическим альянсом «находится в палате реанимации».

Эритрейский лидер также назвал крах СССР величайшей трагедией и катастрофой для всего мира.

«Развал СССР стал величайшей трагедией и катастрофой для всего мира», — сказал эритрейский лидер, вызвав улыбку Путина.

28 июля участники саммита Россия — Африка согласовали и приняли декларацию, в которой содержится план совместных действий до 2026 года и ряд значимых многосторонних документов в области международной информационной безопасности. Об этом Путин объявил в итоговом выступлении пленарного заседания саммита.

1
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости