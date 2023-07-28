Президент Эритреи: нет никакого конфликта между Россией и Украиной

Президент Эритреи Исайясом Афеворки заявил, что конфликта между Россией и Украиной нет. Об этом сообщает газета «Известия».

«Когда мы говорим о конфликте между Россией и Украиной, я говорю, что нет никакого . Это война, которую НАТО объявило России», — сказал Афеворки.

По словам африканского политика, НАТО ведет войну не за Россию, а «за гегемонию, за доминирование в мире».

Афеворки высказал мнение, что повестка, сформулированная после окончания холодной войны, является фантазией о сдерживании России и любых сил, бросающих западным странам вызов на культурном, технологическом и политическом уровнях.

Политик отметил, что НАТО старается сдерживать абсолютно всех.

«Эта идеология ущербна. Я говорю, что Россия не готовилась к этой войне, несмотря на то что она знала, что происходит», — сказал президент Эритреи.

Афеворки также заявил, что Североатлантический альянс находится «в реанимации».

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказывал мнение, что НАТО и Россия находятся на грани войны, а точнее — за гранью.