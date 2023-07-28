На Украине уволили замминистра обороны

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Тем же решением кабмина с должности первого зампредседателя Государственной архивной службы Украины уволена Татьяна Емельянова, уточнил Мельничук.

В июле президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в Индию, Колумбию и Бразилию. В первой интересы страны должен был представлять Полищук.

Полищук занимал должность замминистра обороны с октября 2019 года, у него звание генерал-майора запаса.