Под Киевом демонтировали памятник Чкалову

К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране началась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, на Украине за 2022 год демонтировали 28 памятников поэту Александру Пушкину, девять - писателю Максиму Горькому, четыре - полководцу Александру Суворову, еще четыре - писателю Николаю Островскому. Также было снесено свыше 20 памятников советским солдатам.