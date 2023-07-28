Франция оказалась под угрозой пожаров

Лесные пожары в Европе могут распространяться на Лазурный берег Франции. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно данным Европейской информационной системы лесных пожаров (EFFIS), 30 июля в зону повышенного риска на юге Франции войдут значительная часть побережья и внутренние районы между Марселем и Ниццей. Пожары также могут распространиться на территорию Италии и Испании на фоне наступления жары на Пиренейском полуострове на следующей неделе.

Многие районы испанской столицы и близлежащие регионы были переведены в режим повышенной готовности из-за риска возникновения пожаров. В настоящее время огонь охватил леса Греции, сильный ветер мешает местным пожарным тушить новые очаги возгораний — с такими же трудностями могут столкнуться и испанские бригады.