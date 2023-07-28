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В Турции заявили об отказе Путина от переговоров по зерновой сделке с Эрдоганом

Российский президент Владимир Путин отказался от беседы с лидером Турции Реджепом Таийпом Эрдоганом о возобновлении зерновой сделки, несмотря на настоятельные просьбы последнего. Об этом со ссылкой на дипломатов МИД Турции сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В Турции заявили об отказе Путина от переговоров по зерновой сделке с Эрдоганом
© Lenta.ru

Отмечается, что пока Кремль отказывается от любых переговоров по этой теме на уровне руководителей государств, турецкие официальные лица продолжают настаивать на проведении диалога по другим каналам.

«Я думаю, что российская сторона и особенно Кремль ставят под сомнение образ мышления Эрдогана. Это необычно, что он [Путин] не отвечает на телефонные звонки [от глав иностранных государств]», — рассказала WSJ Гулру Гезер, экс-высокопоставленный дипломат в посольстве Турции в Москве.

Ранее Эрдоган предположил, что Владимир Путин хотел бы продлить зерновую сделку. Он заверил, что проведет телефонные переговоры с российским коллегой, чтобы обсудить сделку, не дожидаясь их встречи в Турции в августе.

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