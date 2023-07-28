На Украине нашли временную замену уволенному министру культуры

Кабмин Украины нашел временную замену уволенному министру культуры Александру Ткаченко. Временно исполняющим обязанности главы ведомства стал Ростислав Карандеев. Об этом в Telegram сообщил представитель кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.