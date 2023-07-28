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На Украине нашли временную замену уволенному министру культуры

Кабмин Украины нашел временную замену уволенному министру культуры Александру Ткаченко. Временно исполняющим обязанности главы ведомства стал Ростислав Карандеев. Об этом в Telegram сообщил представитель кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

На Украине нашли временную замену уволенному министру культуры
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До назначения Карандеев занимал должность первого заместителя министра культуры.

27 июля Верховная Рада Украины отправила в отставку министра культуры Александра Ткаченко. Соответствующее решение поддержал 321 депутат.

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