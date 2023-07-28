Мятежники предупредили о последствиях возможной интервенции в Нигер после переворота

Спикер мятежного Национального комитета по спасению родины в Нигере Амаду Адраман предупредил международное сообщество о негативных последствиях попытки военной интервенции в страну после военного переворота. Обращение Адрамана транслировалось по гостелеканалу Нигера RTN, передает Reuters.

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26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.