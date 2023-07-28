Зеленский отказался выделять деньги на строительство музея голодомора
Президент Украины Владимир Зеленский отказался выделять дополнительные деньги на строительство музея голодомора. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, глава государства ветировал законопроект о выделении дополнительных 573,9 миллиона гривен на завершение строительства национального музея.
В июне глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Люксембург признал голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
В декабре 2022 года Европарламент признал голод на Украине геноцидом. Резолюцию поддержали 507 парламентариев, против высказались 12, еще 17 воздержались.
Lenta.ru: главные новости