Зеленский отказался выделять деньги на строительство музея голодомора

Президент Украины Владимир Зеленский отказался выделять дополнительные деньги на строительство музея голодомора. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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По его словам, глава государства ветировал законопроект о выделении дополнительных 573,9 миллиона гривен на завершение строительства национального музея.

В июне глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Люксембург признал голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.