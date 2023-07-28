WSJ: Facebook* удалял посты о COVID под давлением Белого дома

По данным газеты Wall Street Journal, Facebook* (принадлежит Meta, запрещенной в России ) удалял посты с предположениями об искусственном происхождении коронавируса под давлением Белого дома.

Он также сообщил, что администрация президента США Джо Байдена хотела бы, чтобы соцсеть удаляла юмористический контент о якобы небезопасности вакцин от коронавируса. Однако, Клегг возмутился этим предложением, считая, что гендиректор Meta* Марк Цукерберг не стал бы удалять подобные посты. Отмечается, что переписка велась весной и летом 2021 года.