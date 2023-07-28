Пока вы не уснули: взрыв в Таганроге и обыски на оборонном заводе "Сигнал"

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В Таганроге прогремел взрыв

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В Таганроге Ростовской области произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным информационного канала, взрыв произошел в районе аквапарка «Лазурный» на улице Адмирала Крюйса.

21 июля на складе с макулатурой в Аксае Ростовской области произошел пожар. По данным МЧС, площадь возгорания достигла 2500 квадратных метров. Пожару был присвоен третий уровень сложности.

На российском оборонном заводе «Сигнал» начались обыски

В Челябинске сотрудники УФСБ и ГУ МВД начали проводить обыски на оборонном заводе «Сигнал». Об этом сообщает 74.ru.

По информации издания, силовики пришли в кабинет генерального директора завода. Известно, что обыски проходят в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

С 2015 года директора предприятия распоряжались реализовывать пиротехническую продукцию аффилированным юридическим лицам по цене в два раза ниже себестоимости. Ущерб заводу составил десять миллионов рублей.

Песков: Киев отвергает диалог по урегулированию с РФ

Киев, даже находясь в непростой ситуации, занимает непримиримую позицию и отказывается от любой возможности диалога по урегулированию ситуации с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

По словам представителя Кремля, российская сторона, в отличие от украинской, проявляет открытость.

«Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они [находятся] в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога», — сказал он.

В Европе обнаружили крупнейшее с прошлого века месторождение газа

Австрийский нефтегазовый концерн OMV заявил об обнаружении новой газовой скважины, которая позволит компании увеличить добычу природного газа на 50 процентов, говорится на сайте компании.

Скважина Wittau Tief-2a оказалась крупнейшим открытием за последние 40 лет. Она расположена в Нижней Австрии, ее потенциально извлекаемые ресурсы составляют 48 тераватт в час, что эквивалентно 28 миллионам баррелей нефтяного эквивалента. Компания ожидает увеличить добычу газа на 50 процентов после полной разработки месторождения. После пяти месяцев использования была пробурена финальная скважина глубиной пять тысяч метров. В OMV назвали открытие «захватывающей новостью» как для самой компании, так и для ее клиентов.

Российские войска сорвали ротацию войск ВСУ

Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили на донецком направлении семь атак, в результате чего ВСУ потеряли более 260 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны России.

«На донецком направлении обороняющиеся подразделения 7-й, 9-й и 132-й мотострелковых бригад 1-го и 2-го армейских корпусов «Южной» группировки войск, благодаря умело организованной системе огня в сочетании с инженерными заграждениями, успешно отразили семь атак штурмовых отрядов», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Президент ЮАР поблагодарил Путина за теплый прием и вкусный ужин

Лидер ЮАР Сирил Рамапоса выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за теплый прием, а также "очень вкусный ужин", организованные в первый день саммита Россия - Африка.

"Позвольте мне, президент Путин, сначала поблагодарить вас, а также поблагодарить народ и правительство РФ за то, что принимаете нас здесь, в Санкт-Петербурге. За ваш теплый прием, особенно вчера вечером, спасибо вам за очень вкусный ужин", - сказал он на пленарном заседании саммита.

Рамапоса также отметил "отличный концерт", прошедший в рамках приема, который, по его словам, показал российскую культуру, а также культуру Санкт-Петербурга.

В Ростехе сообщили, сколько изучили типов трофейных машин НАТО

Специалисты входящего в Ростех НПО «Высокоточные комплексов» исследовали шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, захваченных военными РФ в ходе СВО, сообщили в Telegram-канале холдинга. Там напомнили, что этим летом российские военнослужащие в зоне СВО, проявляя мужество и героизм, «бьют, сжигают и трофеят западную технику».

Специалистам «Высокоточки» удалось познакомиться с бронемашинами западного образца. Так, сотрудники «Курганмашзавода» изучают западную технику, находят слабые места и сильные стороны. На текущий момент удалось исследовать 6 типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, — говорится в сообщении.

На Западе признали сложности с конфискацией российских активов

В Европе признали сложности с законной конфискацеий российских активов, по мнению экспертов, это может создать опасный правовой прецедент. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Издание пишет, что решение о передаче замороженных на Западе российских активов Украине «кажется все менее и менее вероятным». Эксперты на Западе предупреждают, что это может нарушить международное право и создать опасный прецедент для стран, желающих завладеть чужими активами.

В соответствии с международным законодательством российские активы можно конфисковать в результате голосования в Совете Безопасности ООН, по решению Международного суда или в результате некоей сделки. Но ни один из этих вариантов не кажется сейчас вероятным.

Глава МВД Чехии прокомментировал депортацию российской теннисистки

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан прокомментировал депортацию российской теннисистки, которая приехала в Прагу для участия в хардовом турнире категории WTA-250.

«Учитывая ситуацию на Украине, невозможно выступать с российскими спортсменами. Поэтому наше правительство приняло постановление, запрещающее участие российских спортсменов в Чехии. И полиция последовательно его применяет», — написал Ракушан на своей странице в социальных сетях.

Россия задумалась о подключении африканских банков к своей системе платежей

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил об изучении Правительством РФ и Банком России вопроса о подключении африканских банков к российской Системе передачи финансовых сообщений и переходе на расчеты в рублях. Соответствующее заявление он сделал на саммите Россия — Африка, передает ТАСС.

В настоящее время обеспечивается возможность удобных взаимных расчетов между бизнесом, уточнил он.