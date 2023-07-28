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Экономист назвал истинную цель БРИКС

Страны БРИКС хотят диверсифицировать глобальную валютную систему, но без непосредственной ликвидации доллара, заявил экономист Дэн Стейнбок в интервью Berliner Zeitung. Об этом пишет «ИноСМИ».

Мировая экономика находится на переломном этапе, вызванном конфликтом на Украине и западными санкциями против России и других стран. В результате глобальное соотношение сил смещается. Группа БРИКС возглавляет создание нового экономического порядка, который представляет альтернативу нынешней финансовой системе, где главенствует доллар.

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Однако Стейнбок считает, что вряд ли БРИКС найдет замену доллару. Скорее речь идет о диверсификации валютной системы, которая соответствовала бы сегодняшней мировой экономике.

«Нынешний путь (одной главной валюты — прим.) бесперспективен. Если он постепенно и в течение некоторого времени не будет скорректирован, то коренным образом будет преобразован масштабным мировым кризисом», — подчеркнул эксперт.

Идея диверсификации валютной системы появлялась и ране. После кризиса 2008 года глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань предлагал изменить систему. Тогда были созданы зависящие от Запада, институты: Новый банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и другие.

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