Экономист назвал истинную цель БРИКС

Страны БРИКС хотят диверсифицировать глобальную валютную систему, но без непосредственной ликвидации доллара, заявил экономист Дэн Стейнбок в интервью Berliner Zeitung. Об этом пишет «ИноСМИ».

Мировая экономика находится на переломном этапе, вызванном конфликтом на Украине и западными санкциями против России и других стран. В результате глобальное соотношение сил смещается. Группа БРИКС возглавляет создание нового экономического порядка, который представляет альтернативу нынешней финансовой системе, где главенствует доллар.

Однако Стейнбок считает, что вряд ли БРИКС найдет замену доллару. Скорее речь идет о диверсификации валютной системы, которая соответствовала бы сегодняшней мировой экономике.

«Нынешний путь (одной главной валюты — прим.) бесперспективен. Если он постепенно и в течение некоторого времени не будет скорректирован, то коренным образом будет преобразован масштабным мировым кризисом», — подчеркнул эксперт.