Орбан: ЕС должен Венгрии миллиарды евро

Венгрия допускает, что средства ЕС, которые причитаются стране, были потрачены на Украину. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, передает РИА Новости.

По словам главы венгерского правительства, Еврокомиссия в середине срока действия плана семилетнего бюджета ЕС выступила за увеличение бюджета еще на десятки миллиардов евро. При этом, как уточнил Орбан, 50 из них хотят передать Киеву.

По его словам «ЕС не может выполнить обязательства перед странами-членами, такая ситуация с Венгрией».

«ЕС нам должен. Возможно, слушатели не знают, всем странам-членам каждый год надо платить в общий бюджет ЕС, мы заплатили, выполнили наши обязательства. С тех пор нам не отдали деньги, которые должны были прийти», - отметил Орбан.

Причем, как указал он, речь идет об «огромном количестве денег».

Орбан заявил, то Евросоюзу нужно выделить Будапешту около двух миллиардов евро на строительство заграждения и охрану границы от нелегальных мигрантов. Такая же сумма должна быть выделена на повышение зарплат венгерским учителям, указал он. Кроме того, по словам главы венгерского правительства, ЕС должен обеспечить доступ к средствам из Фонда восстановления экономики стран ЕС после пандемии коронавируса.