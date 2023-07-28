Премьер Катара после неожиданного визита пообещал Украине сто миллионов долларов

В пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что Катар выделит Украине 100 миллионов долларов в качестве гуманитарной поддержки. Он поделился этой новостью в своем telegram-канале после встречи с катарским премьером.

«Катар выделяет Украине 100 миллионов долларов гуманитарной поддержки», — написал Шмыгаль в telegram-канале.

Он добавил, что эти средства будут использованы для восстановления в области медицины, образования, гуманитарного разминирования и других социальных и гуманитарных проектов.