Германия оказалась в центре миграционного кризиса

В Германии с января по июнь на 67% выросло число ходатайств о предоставлении убежища по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При том, что в 2022 году страна заняла второе место в мире по числу поданных заявлений, больше их было только в США, пишет BILD.

По данным издания, за первые шесть месяцев года в Германии было подано более 162 тысяч заявлений о предоставлении убежища. А на конец прошлого года там уже проживало около 2,1 млн беженцев - 6% от общего числа в мире.

«Типичные страны, из которых прибывают беженцы в Германию, практически не меняются на протяжении многих лет», — пояснил Крис Мельцер из Агентства ООН по делам беженцев.

По его данным, большая часть подавших заявление - сирийцы, афганцы и турки, а также жители Ирака и Эритреи. Кроме того, в Германии насчитывается более миллиона украинских беженцев.

Ранее более 20 немецких мэров обратились к главе МВД Германии с письмом, в котором заявили, что исчерпали все возможности помощи украинским беженцам. Мэры заявили, что возможности размещать беженцев уже нет, но людей прибывает все больше и больше.