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Россияне на борту круизного лайнера спели грузинской оппозиции «Катюшу»

Россияне на борту круизного лайнера Astoria Grande, прибывшего в Батуми, спели для протестующей грузинской оппозиции песню «Катюша». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из пассажиров судна.

Россияне на борту круизного лайнера спели грузинской оппозиции «Катюшу»
© РИА Новости

По словам туриста, когда корабль уже отходил от берега, на демонстрацию вышли около пятидесяти человек, которые начали что-то скандировать.

«Наши кричали им с палубы: "До новых встреч!", "Спасибо вам за все!", "Мы вас тоже любим!". Это все происходило во время ужина, так что народ заодно торжественно спел "Катюшу"», — рассказал россиянин.

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Турист добавил, что демонстрация прошла мирно, на месте дежурила полиция.

Ранее глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал дикостью акцию протеста из-за прибытия из Сочи в Батуми круизного лайнера с россиянами на борту.

«То, что мы видим сегодня, это просто дикость, и хочу напомнить, что эта дикость в разное время приносила стране очень тяжелые последствия», — прокомментировал он протест граждан страны.

27 июля из Сочи в порт Батуми прибыл круизный лайнер с россиянами. Этим возмутились грузинские оппозиционно настроенные граждане, которые считают, что судно может подпадать под международные санкции.

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