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Генерал армии мятежников в Нигере вышел в телеэфир. Фото

Командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани появился в эфире государственного телевидения. Во время эфира он объявил себя главой «Национального Совета по защите отечества».

Генерал армии мятежников в Нигере вышел в телеэфир
© globallookpress.com

«Абдурахман Чиани, глава президентской гвардии, был назначен «президентом Национального совета по охране родины», — говорится в заявлении во время телеэфира.

Об этом сообщает международный канал новостей France 24.

Скрин с телеэфира

Президента Нигера Мохамеда Базума сместили в результате военного госпереворота. При этом сам глава страны не намерен уходить в отставку.