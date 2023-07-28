Генерал армии мятежников в Нигере вышел в телеэфир. Фото
Командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани появился в эфире государственного телевидения. Во время эфира он объявил себя главой «Национального Совета по защите отечества».
«Абдурахман Чиани, глава президентской гвардии, был назначен «президентом Национального совета по охране родины», — говорится в заявлении во время телеэфира.
Об этом сообщает международный канал новостей France 24.
Скрин с телеэфира
Президента Нигера Мохамеда Базума сместили в результате военного госпереворота. При этом сам глава страны не намерен уходить в отставку.