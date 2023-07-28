Прокуратура Украины передала в суд дело о госизмене блогера Шария

Прокуратура Украины передала в суд дело о госизмене блогера Анатолия Шария, сообщает Telegram-канал ведомства.

© Анатолий Шарий/YouTube

По данным следствия, Шарий «организовывает пиар-акции пророссийской направленности», а также находится в сговоре с Антоном Шевцовым, которого обвиняют в передаче России информации об украинских политиках.

Ранее Генеральная прокуратура Литвы начала расследование по факту возможного отмывания денег со стороны украинского блогера Анатолия Шария.

По данным местных СМИ, расследование началось после того, как правоохранители получили заявление от российского юриста Марка Фейгина (признан в РФ иностранным агентом) (включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) о том, что с 2012 года, будучи резидентом Литвы, Шарий мог вести незарегистрированную деятельность, получать недекларируемые доходы и не платить налоги.

В прошлом году Литва лишила Шария статуса беженца и объявила его персоной нон грата. 10 мая 2021 года Шарию аннулировали все документы, полученные в 2012 году. По данным издания, тогда он «убеждал литовскую власть, что его преследует режим президента Виктора Януковича».