Посетившего собор в Одессе Зеленского сравнили с Вием

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сравнил Владимира Зеленского, посетившего Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе, с гоголевским Вием. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что российские войска в ночь на 23 июля якобы нанесли удары по культовым объектам Одессы, находящимся под охраной ЮНЕСКО. А Владимир Зеленский записал видеообращение из собора в Одессе, обвинив в его разрушении российскую сторону.

В Минобороны России опровергли информацию о разрушении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. В ведомстве назвали наиболее вероятной причиной падение украинской зенитной управляемой ракеты.

«Зеленский как черт с табакерки выскочил в разрушенном ракетой украинской ПВО соборе и начал цинично и лицемерно рассказывать про защиту православия. Он как гоголевский Вий пришел в храм и пытается преподнести себя всему миру как светлую силу», - прокомментировал заявление украинского лидера Рогов.

Политик также обратил внимание на то, что глава Украины «пиарится на теме веры» после того, как в стране устраивали гонения на православных.

Напомним, что осенью 2022-го Служба безопасности Украины провела серию обысков в епархиях Украинской православной церкви, в том числе в Киево-Печерской лавре. Некоторым представителям духовенства УПЦ предъявили обвинения в госизмене, церковь начали обвинять в связях с Россией. 6 июня специальная комиссия Министерства культуры Украины обязала монахов покинуть Киево-Печерскую лавре в течение трех дней, но этого не произошло. Прихожане УПЦ в июне и июле помешали опечатать корпуса.