Зеленский привел в соответствие с новоюлианским календарем даты нескольких праздников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменении дат нескольких праздников, связанных с религиозными событиями, тем самым приведя их в соответствие с новоюлианским календарем. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, переносятся следующие праздники:

День украинской письменности и языка - с 9 ноября на 27 октября; День украинского казачества - с 14 октября на 1 октября; День украинской государственности и "День крещения Киевской Руси - Украины" - с 28 июля на 15 июля; День усыновления - с 30 сентября на 17 сентября; День защитника Украины переименован в День защитников и защитниц Украины, а его празднование перенесено с 14 октября на 1 октября.

Кроме того, Зеленский распорядился отмечать 15 мая Международный день семьи, а 9 ноября - Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

Смена календаря

27 июля так называемый поместный собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) утвердил решение о переходе на новоюлианский календарь, который в том числе предусматривает перенос празднования Рождества на 25 декабря.

До сих пор все неканонические юрисдикции, объединившиеся в ПЦУ, так же как и каноническая Украинская православная церковь, жили по юлианскому календарю. Юлианским календарем пользуются также Русская (за исключением некоторых зарубежных приходов), Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская православные церкви.