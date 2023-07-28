Сотни населенных пунктов на Украине остались без света

Украинское издание Klymenko Time сообщило, что 420 населенных пунктов в 10 областях Украины остались без света из-за непогоды.

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По данным издания, на фоне ЧП «Укрэнерго» будет получать от Румынии аварийную помощь в период с 13:00 до 16:00 по местному времени (совпадает с мск). Каждый час Румыния будет предоставлять стране 400 МВт для обеспечения нужд потребления. В этой связи в «Укрэнерго» попросили граждан экономно потреблять электроэнергию.

Ранее непогода оставила без света более 200 населенных пунктов в 11 регионах Украины.

По данным «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей. На этом фоне совет ЕС сообщил, что Украина попросила удвоить поставки электричества в страну.

В мае на Украине предложили вдвое увеличить цену на электроэнергию, чтобы привести их к рыночному уровню. Эта мера была реализована 1 июня.