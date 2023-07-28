Огромная крыса попала в объектив камеры мусорщика из Глазго

Мусорщик из Шотландии сфотографировал «суперкрысу», которая была размером с кошку, пишет Daily Star. По словам мужчины, он еще не сталкивался с настолько большим грызуном.

Как пишут местные СМИ, в Глазго наблюдается рост числа проблем с крысами. Они все чаще стали появляться на улицах, пугать людей и разводить антисанитарию. Одного такого грызуна встретил уборщик, снявший животное на телефон. По словам мужчины, крыса была размером с кошку.

Другой дворник, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что он и его коллеги также обеспокоены нашествием крыс в городе и боятся, что могут принести от них домой какую-нибудь инфекцию.

«Мы наблюдали огромное увеличение количества крыс за последние годы. Крысы переносят болезни, так как же администрация может ожидать, что мы пойдем и будем работать в такой среде?» — жалуется шотландец.

Местные чиновники ответили, что в курсе ситуации и напомнили людям, как правильно выкидывать мусор.

«Крысы всегда ищут источники пищи. Выбрасывание пищевых отходов в мусорное ведро — лучший способ отпугнуть крыс в определенных местах», — говорится в заявлении.