Премьер-министр Катара приехал на Украину

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани приехал на Украину. Об этом сообщает Reuters.

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В Киеве Аль-Тани, который также является министром иностранных дел, встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Ранее Украину посетила гуманитарный координатор ООН по Украине Дениз Браун. Она приехала в Одессу, где осмотрела исторический центр города и Спасо-Преображенский собор.