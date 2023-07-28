В Греции за 10 дней возникли 600 лесных пожаров

"Тема пожара в Неа-Анхиалосе очень большая, потому что немыслимо, чтобы склад боеприпасов с ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" стоимостью в сотни миллионов евро был просто так взорван пожаром и мог привести к большим разрушениям. Предполагается, что эти склады находятся под землей и защищены от прямого удара по ним противника, им не должно угрожать простое распространение лесного пожара", - указывает портал.