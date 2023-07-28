Президент Конго призвал к окончанию конфликта на Украине

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо призвал к окончанию конфликта на Украине . Как сообщает ТАСС, в ходе пленарного заседания саммита « Россия — Африка» он подчеркнул, что африканская мирная инициатива заслуживает внимания.

«Африканская инициатива заслуживает самого пристального внимания, ее нельзя недооценивать. И поэтому я поддерживаю слова господина Путина на эту тему», — заявил он.

Ранее в ходе саммита президент России Владимир Путин заявил, что РФ с уважением относится к планам Африки по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что до этого момента любые посреднические миссии были «монополизированы» странами с «развитой демократией», подчеркнул Путин.