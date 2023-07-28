Воздушная тревога объявлена в Киеве и 10 областях Украины

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Киеве и 10 областях, пишет РИА Новости. Также об этом говорится на сайте онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации.

Звуки сирены включились в украинской столице, а также в Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины. Воздушную тревогу включили в промежутке между 12.20 и 12.23.

По данным украинских Телеграм-каналов, тревога связана с активностью ТУ-22М3 в районе Брянской области.