Воздушная тревога объявлена в Киеве и 10 областях Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Киеве и 10 областях, пишет РИА Новости. Также об этом говорится на сайте онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации.
Звуки сирены включились в украинской столице, а также в Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины. Воздушную тревогу включили в промежутке между 12.20 и 12.23.
По данным украинских Телеграм-каналов, тревога связана с активностью ТУ-22М3 в районе Брянской области.
Напомним, удары по инфраструктуре Украины ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту. По данным ФСБ, за взрывом стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.