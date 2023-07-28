Обзор ИноСМИ: ультиматум Киеву и пакет военной помощи Тайваню

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В Британии предупредили об ультиматуме Киеву

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Киев получил огромную поддержку от западных стран для проведения контрнаступления, однако в случае его провала к концу лета, «вера Запада в Украину значительно пошатнется». Об этом заявил в интервью Sky News британский военный аналитик Шон Белл.

«Оружие, обучение, деньги. Невозможно представить лучших условий для контрнаступления. Однако если при всей этой поддержке у Украины не получится достичь успехов к концу лета, то велика вероятность, что вера Запада в Украину значительно пошатнется», - заметил он.

По мнению эксперта, критически важная для Киева поддержка также зависит и от политической ситуации в США. Поддержка может резко сократиться и в том случае, если к власти придет Дональд Трамп.

«Союз Китая, России и КНДР грозит ужасными последствиями»

Сближение России с Китаем и Северной Кореей на фоне украинского кризиса и попытки изоляции со стороны западных стран будет иметь «огромные последствия» и вызывает озабоченность. Об этом рассказали опрошенные Daily Express US эксперты.

По их словам, три страны могут помочь друг другу в наращивании военного потенциала и ускорении экономического развития. При этом Китай и Россия «в настоящее время преследуют схожие цели» по прекращению глобального доминирования со стороны США.

«Суверенитет Украины поддерживают только деньги Запада»

Украина практически лишилась своего суверенитета, так как не способна самостоятельно обеспечить работой своих граждан и финансировать боевые действия. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам венгерского политика, для ведения военных действий «нужны три вещи: деньги, деньги и деньги» и сейчас боеспособное состояние украинских войск поддерживают страны Запада.

«Суверенитет Украины практически потерян», - констатировал он.

США предоставят Тайваню пакет военной помощи на $330 млн

Власти США намерены сегодня объявить о предоставлении пакета военной помощи Тайваню на $330 млн. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщило агентство Reuters.

По словам источников издания, конкретный список вооружений, которые планируется поставить Тайваню, раскрываться не будет. Однако предполагается, что пакет будет включать в себя четыре беспилотных летательных аппарата MQ-9A. При этом беспилотники будут переданы без вооружений.

Япония запретит экспорт подержанных автомобилей в Россию

Япония приняла решение наложить с 9 августа запрет на экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 литра. При этом он будет распространяться и на подержанные машины, сообщает агентство Kyodo.

Издание отметило, что автомобили с пробегом из Японии пользуются большой популярность в России, поэтому введение ограничений на их экспорт в соответствии с санкциями стран «Большой семерки» должно «нанести еще один удар по Москве».