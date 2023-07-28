Президент Конго высказался об Украине пословицей о слонах

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо рассказал народную мудрость о слонах, вытаптывающих траву, и призвал поддержать африканскую мирную инициативу по Украине. Видео с его словами опубликовал Telegram-канал RIA Kremlinpool.

По его словам, когда говорят о проблемах в сельском хозяйстве, то упоминают, что слоны вытаптывают траву. Возможно, так политик описал важность повторного заключения зерновой сделки.

«Африканская инициатива заслуживает самого пристального внимания, ее нельзя недооценивать, поэтому я поддерживаю слова господина [президента России Владимира] Путина на эту тему», — заявил Сассу-Нгессо и призвал завершить российско-украинский конфликт.