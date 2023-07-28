В Афросоюзе потребовали не вмешиваться в дела Африки

Африканские государства против неконституционных перемен на континенте, заявил глава Африканского союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, передает ТАСС. Так он прокомментировал попытку государственного переворота в Нигере , выступая на саммите Россия — Африка, который проходит в Санкт-Петербурге .

«Мы просим некоторых наших партнеров не вмешиваться в наши дела, и мы против неконституционных изменений. То, что происходит иногда на нашем континенте, не идет на пользу нашим странам. Африканский союз осуждает антиконституционные изменения, произошедшие в Нигере, мы присоединяемся в этом к международному сообществу», — отметил Ассумани.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.