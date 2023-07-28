Журналистка попыталась помешать радикалам осквернить Коран и была избита

Иракская журналистка Кудс ас-Самарраи попыталась помешать сожжению Корана в Швеции. За это теперь ее обвиняют в краже чужого имущества. Об этом пишет «ИноСМИ» со ссылкой на материал Al Jazeera.

По ее словам, она прогуливалась по одной из улиц Копенгагена и увидела, что мужчина поставил ботинок на Коран, чтобы потом сжечь его, и попыталась помешать этому.

«Он схватил меня, начал бить и душить. Я позвала на помощь полицию. Она оттащила его от меня, а затем вернула ему Коран», - рассказала Ас-Самарраи.

После этого полицейский спросил женщину, почему она крадет его книгу. Журналистка заявила, что ничего не крадет, а защищает свою религию. В ответ женщина услышала, что это свобода выражения мнений.

Видео ее попытки защитить Коран распространилось в социальных сетях. В результате датская полиция предъявила Ас-Самарраи обвинение в краже, поскольку нападавший купил экземпляр Корана, который планировал сжечь. В свою очередь, женщина подала заявление о насилии.