В Индии родители продали ребенка ради покупки iPhone 14

В Индии правоохранители арестовали женщину Сати, которая обвиняется в продаже своего восьмимесячного сына ради приобретения iPhone 14.

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Вместе с мужем Джейдевом они приняли такое решение для того, чтобы снимать видео и выкладывать их в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). При этом финансовое положение не позволяло им самостоятельно купить новый гаджет, пишет DailyO.

Отмечается, что пропажу мальчика обнаружили соседи. По их словам, его исчезновение совпало с появлением у супругов iPhone. Вскоре они обратились в полицию, и на очной ставке женщина призналась в содеянном. Более того, она рассказала, что деньги с продажи ребенка также пошли на организацию путешествий по штату, а в дальнейшем семья планировали продать и свою семилетнюю дочь.

Полицейским удалось задержать покупательницу мальчика Приянку Гхош. Что касается мужа обвиняемой, то он сбежал, и теперь правоохранители объявили его в розыск.