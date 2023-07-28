Илан Шор обвинил власти Молдавии в угрозах руководству Гагаузии
Лидер запрещенной Конституционным судом Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил президента республики Майю Санду и спикера парламента Игоря Гросу в том, что они угрожали новой главе Гагаузии Евгении Гуцул и председателю Народного собрания автономии Дмитрию Константинову.
"С первого дня предвыборной кампании на пост главы Гагаузии на нашу команду оказано неимоверное давление. Обыски, аресты и попытки снять кандидата с гонки. Все это мы пережили. <…> Прорумынские кишиневские власти не успокоились. Они боятся, что Гагаузия станет примером развития для всей страны, поэтому делают все возможное, чтобы помешать началу работы исполкома. Председателя Народного собрания Гагаузии Константинова Дмитрия Георгиевича вызывала в Кишинев Майя Санду и Игорь Гросу. Угрожали, в чем он лично мне признался", - заявил Шор в видеообращении, размещенном в Telegram-канале.
По его словам, угрозы получали и некоторые депутаты Гагаузии.
Ранее Гуцул заявила о давлении со стороны руководства Антикоррупционной прокуратуры Молдавии. По ее словам, в ведомстве в обмен на закрытие уголовного дела, в котором она фигурирует, ей предложили отказаться от должности и оклеветать коллег из партии "Шор". В ответ она заявила, что не боится бездоказательных уголовных дел.