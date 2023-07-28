Илан Шор обвинил власти Молдавии в угрозах руководству Гагаузии

"С первого дня предвыборной кампании на пост главы Гагаузии на нашу команду оказано неимоверное давление. Обыски, аресты и попытки снять кандидата с гонки. Все это мы пережили. <…> Прорумынские кишиневские власти не успокоились. Они боятся, что Гагаузия станет примером развития для всей страны, поэтому делают все возможное, чтобы помешать началу работы исполкома. Председателя Народного собрания Гагаузии Константинова Дмитрия Георгиевича вызывала в Кишинев Майя Санду и Игорь Гросу. Угрожали, в чем он лично мне признался", - заявил Шор в видеообращении, размещенном в Telegram-канале.