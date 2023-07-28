Появилось первое обращение МИД Китая после таинственной смены министра

Экс-глава ведомства не появлялся на публике почти месяц. Дипломат возглавил МИД Китая в конце декабря 2022 года, а в минувший вторник был смещен с должности. В тот же день внешнеполитическое ведомство КНР удалило со своего сайта и страницы в социальной сети WeChat все сообщения, в которых фигурировало имя Цинь Гана.