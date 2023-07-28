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Появилось первое обращение МИД Китая после таинственной смены министра

Внешнеполитическое ведомство Китая опубликовало первое обращение его нового главы Ван И после таинственной смены министра — раньше этот пост занимал Цинь Ган. Документ опубликован на сайте МИД КНР.

Появилось первое обращение МИД Китая после таинственной смены министра
© ТАСС

«Если двигаться по великому пути, то Поднебесная становится всеобщим достоянием. Под сильным руководством КПК дипломатия нашей страны придерживается миссии осуществления великого возрождения китайской нации», — говорится в сообщении.

Цинь Гана сняли с должности главы МИД Китая

Никаких упоминаний Цинь Гана в документе нет.

Экс-глава ведомства не появлялся на публике почти месяц. Дипломат возглавил МИД Китая в конце декабря 2022 года, а в минувший вторник был смещен с должности. В тот же день внешнеполитическое ведомство КНР удалило со своего сайта и страницы в социальной сети WeChat все сообщения, в которых фигурировало имя Цинь Гана.

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