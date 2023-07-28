Индия и Бразилия выступают против призыва Китая быстро расширить БРИКС и планируют обсудить варианты присоединения других стран к организации на саммите, который пройдет 22- 24 августа в Йоханнесбурге. Об этом пишет Bloomberg.

Объединение БРИКС, в которое изначально входили Россия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия, было создано в 2006 году. В конце июня заявки на вступление в организацию подали Иран и Аргентина. Также стало известно, что вопрос вступления в БРИКС рассматривают Саудовская Аравия, Египет, Алжир, Турция и Белоруссия.

В свою очередь шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал отмечал, что около 30 государств проявляют сейчас интерес к вступлению в организацию. При этом в Китае назвали объединение важнейшей площадкой для диалога развивающихся стран.

По данным агентства Bloomberg, сославшегося на осведомленные источники, Индия хочет разработать строгие планы относительно того, как и когда другие страны могут присоединиться к БРИКС без формального вступления в группу.

При этом бразильские власти не хотят быстрого расширения БРИКС отчасти из-за опасений, что БРИКС будет выступать «противовесом Вашингтону и ЕС».

Страны выдвинули возражения на переговорах по подготовке к саммиту в Йоханнесбурге, где Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка обсудят потенциальное расширение группы за счет включения Индонезии и Саудовской Аравии, отмечается в статье.