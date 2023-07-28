Индия и Бразилия встали на пути расширения БРИКС

«Индия выдвинула идею о том, что страны БРИКС должны ориентироваться на страны с развивающейся экономикой, а также на такие демократии, как Аргентина и Нигерия, если они хотят расширить группу, а не на Саудовскую Аравию <…> Предложение Бразилии заключается в создании категорий «наблюдатель» и «страна-партнер». Новые страны сначала будут проходить через эти категории, прежде чем будут рассмотрены для продвижения в члены», — подчеркивается в тексте.