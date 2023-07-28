В Грузии назвали дикостью протест перед лайнером из России в Батуми

«Это просто дикость, и хочу напомнить, что эта дикость в разное время приносила стране очень тяжелые последствия. Безусловно, мы этого не допустим: нам не нужна дикая политика, нам нужна прагматичная, рациональная, правильная политика для нашей страны. Это единственный рецепт сохранения мира в Грузии и развития страны», — отметил Кобахидзе.