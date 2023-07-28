Премию «Эмми» перенесли из-за забастовок актеров США

«Как и вся индустрия, мы надеемся, что в текущих переговорах гильдии справедливое и своевременное решение будет найдено для всех сторон. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией вместе с нашими партнерами из Fox и сообщим, если появится новая информация», — говорится в заявлении организаторов премии.