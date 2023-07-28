Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что существование Украины и дееспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) держится только на деньгах западных стран.

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Он отметил, что суверенитет Украины практически потерян.

«Страна, у которой нет финансового дохода, которая не может обеспечить работой своих граждан, не то что финансировать войну, не суверенна», — объяснил политик свою позицию.

Орбан подчеркнул, что для того, чтобы вести боевые действия «необходимы три вещи: деньги, деньги и деньги». Венгерский премьер указал, что с развитием вооружения военные расходы выросли еще больше.

«Сейчас только деньги Запада поддерживают Украину в живом состоянии, а украинскую армию в дееспособном», — резюмировал он.

До этого в Госдуме не восприняли всерьез слова главы министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия»