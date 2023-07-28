В Японии Россию назвали «непосредственной угрозой Европе»

Россию впервые сочли «единственной и непосредственной угрозой» для безопасности Европы. Такое утверждение содержится в ежегодном докладе Министерства обороны Японии (так называемой «Белой книге»), передает «Коммерсант».

Также в японском оборонном ведомстве опасаются активности РФ на Курильских островах. Напомним, что японская сторона считает их своей территорией.

В документе, представленном на рассмотрение правительства страны, говорится, что «внешняя деятельность России, военные тенденции расшатывают основы международного порядка и являются наиболее серьезной и, кроме того, непосредственной угрозой в направлении Европы».

Ранее Япония ввела в отношении России пакеты ограничительных мер. Под санкции попали первые лица страны, а также крупнейшие российские компании. Также теперь на территорию государства нельзя поставлять определенную продукцию, среди которой драгоценные камни, ювелирные изделия и автомобили премиум-класса.