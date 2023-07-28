Лидер мятежников обратился с призывом к жителям Нигера

Лидер мятежников в Нигере полковник Амаду Абдраман призвал население страны к «спокойствию и воздержанию от любых актов вандализма». Об этом со ссылкой на Agence France-Presse (AFP) пишет ТАСС.

27 июля в Нигере произошел военный переворот. Президент страны Мохамед Базум был захвачен мятежниками, которые позже объявили о закрытии границ страны.

В своем выступлении перед жителями Нигера лидер мятежников Амаду Абдраман напомнил о попытках участников манифестаций в столице посягнуть «на физическую неприкосновенность людей и их собственности».

«Национальный совет спасения родины призывает население к спокойствию, а также к воздержанию от любых актов вандализма, приводящих к разрушению государственных и частных объектов», - заявил он.

Ранее столице страны Ниамее вспыхнул стихийный митинг после того, как прохожие начали закидывать камнями здание «Партии за демократию и социализм Нигера», расположенное в центе города. При этом внутри здания в этот момент шло совещание, на котором обсуждался государственный переворот. В результате протестующие разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии, часть находившихся в здании людей получила травмы.