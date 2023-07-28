Польша подала жалобу на Германию за ввоз мусора в страну

Польша подала жалобу на Германию в Европейскую комиссию за массовый ввоз мусора в республику и планирует дойти до суда Евросоюза. Об этом во время брифинга заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, сообщает ТАСС.

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Министр пояснила, что правительство «Гражданской платформы» и Польской крестьянской партии, которые руководили страной до 2015 года, смягчили нормы поступления отходов в страну. В результате в Польше возникло «мусорное эльдорадо», которое стимулировало Берлин к отправке отходов на территорию своего соседа. По словам Москвы, сейчас в республике хранится 35 тысяч тонн нелегальных отходов на семи свалках.

Варшава неоднократно обращалась к Германии на разных уровнях и призывала забрать мусор, который незаконно хранится на польской территории. Глава ведомства подчеркнула, что налогоплательщики страны не должны платить за вывоз иностранного мусора.