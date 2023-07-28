В Китае назвали США и НАТО самыми большими источниками угроз для мира

Соединенные Штаты и НАТО выступают наиболее серьезными вызовами для стабильности и безопасности в мире. Об этом в ходе пресс-конференции заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй, слова которого приводятся на официальном сайте оборонного ведомства.

© Министерство обороны Китая

США и Североатлантический альянс своими шагами усиливают угрозы глобального конфликта с использования оружия массового поражения. Вашингтон, например, разместил более ста единиц ядерных вооружений в странах Европы, напомнил китайский военный.

При этом американцы в последние годы активно продвигают идею совместного использования ядерных вооружений под предлогом «угроз безопасности». Нужно также помнить, что НАТО является военным блоком с крупнейшим ядерным арсеналом, а устав альянса допускает использование этого вида оружия первыми, подчеркнули в минобороны КНР.

Китайская сторона призывает НАТО к практическим шагам для снижения роли ядерного оружия в стратегии коллективной безопасности альянса. Такие шаги положительно скажутся на эффективности поддержания глобальной стратегической стабильности, отметили в китайском военном ведомстве.