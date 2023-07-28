"США, которые вторглись в Северную Корею в 1950 году и потерпели огромное поражение после серии сражений с китайскими народными добровольцами около 70 лет назад, в настоящее время наращивают свою провокационную и опасную военную деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Корейский полуостров и Тайваньский пролив, их действия по продвижению расширения НАТО на восток разрушили структуру безопасности в Европе и стали причиной ужасного продолжающегося кризиса на Украине, поэтому китайские аналитики призвали США извлечь серьезные уроки из истории и прекратить свои покушения на [международное] право, чтобы избежать потенциальной опасности новых конфликтов", - отмечает Global Times.