Пятый энергоблок Запорожской АЭС перевели в режим холодного останова

Запорожская АЭС перевела пятый блок в состояние "холодный останов" для проведения техосвидетельствования оборудования. Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

"Реакторная установка пятого блока для проведения техосвидетельствования оборудования планово переведена в состояние "холодный останов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, реакторная установка энергоблока № 4 переведена в состояние "горячий останов" для того, чтобы обеспечивать паром собственные нужды станции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, станция включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.