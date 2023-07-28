Пока вы спали: Ночная атака БПЛА на Москву и запрет Японии на экспорт авто в РФ

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МО сообщило, что средства ПВО пресекли попытку атаки Киева по объектам в Подмосковье

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Уточняется, что беспилотный летательный аппарат украинской стороны в ходе обороны был уничтожен. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

Япония запретила экспорт в Россию гибридов и авто с объемом двигателя более 1,9 л

Власти Японии запретили поставки в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литров, машин с гибридными двигателями, а также покрышек для грузовиков. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура, передает ТАСС.

Он уточнил, что новые ограничения, созданные в рамках нового пакета санкций против РФ из-за конфликта на Украине, вступят в силу 9 августа. Нисимура добавил, что Япония продолжит тесно сотрудничать с международным сообществом и G7 для строго соблюдения введенных ограничений.

Шойгу присутствовал на военном параде в Пхеньяне

В Пхеньяне прошел торжественный парад в честь 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов, на котором присутствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как говорится в публикации, парад принимал лидер страны Ким Чен Ын. Российская делегация была среди почетных гостей.

Трампу предъявили дополнительное обвинение по делу о секретных документах

В отношении экс-президента США Дональда Трампа выдвинули новое обвинение по делу о ненадлежащем обращении с секретными материалами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ в электронной базе суда Южного округа штата Флорида.

Появился 32 пункт, согласно которому бывший президент США обвиняется также в незаконном хранении оборонной информации.

В деле появился и новый обвиняемый — Карлос Де Оливейра. Его считают виновным в препятствовании следствию и подозревают в попытке уничтожить запись с камеры видеонаблюдения летом 2022 года вместе с другим фигурантом дела, Уолтером Наутой. Дональда Трампа также обвинили по этому пункту. Последний настаивает на своей невиновности, подчеркивая, что реальных доказательств у следствия нет.

Поставки кассетных боеприпасов Украине бьют по остаткам отношений между РФ и США

Остатки отношений Москвы и Вашингтона трещат по швам из-за поставок кассетных боеприпасов Киеву. Россия не может игнорировать этот шаг. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала, передает ТАСС.