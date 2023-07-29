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Лидер КНДР провел встречу с делегацией Китая

Лидер КНДР Ким Чен Ын 28 июля провел встречу с партийно-правительственной делегацией КНР под руководством члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Ли Хунчжуна. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР провел встречу с делегацией Китая
© EPA

"Товарищ Ким Чен Ын неоднократно выразил признательность за то, что уважаемый товарищ [председатель КНР] Си Цзиньпин направил партийную и правительственную делегацию на знаменательные мероприятия в ознаменование общей победы Кореи и Китая <...>. И выразил сердечную благодарность КПК, правительству КНР и всему китайскому народу за то, что кровью оказали помощь в революционной войне нашей республики и неизменно поддерживают справедливое дело нашей партии, нашего народа", - отмечает ЦТАК.

По его данным, в ходе встречи были "еще раз подтверждены позиции двух партий и правительств КНДР и Китая, намеревающихся энергично продвигать социалистическое строительство и инициативно реагировать на сложную международную обстановку путем тесного стратегического и тактического взаимодействия двух стран, непрерывно поднимать и развивать дружбу и товарищеское сотрудничество на новом высоком уровне".

В Пхеньяне 27 июля состоялись праздничные мероприятия и военный парад по случаю 70-летия победы в Корейской войне 1950-1953 годов. В торжествах приняли участие российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу и делегация из КНР под руководством Ли Хунчжуна.

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