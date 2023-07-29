Лидер КНДР провел встречу с делегацией Китая

"Товарищ Ким Чен Ын неоднократно выразил признательность за то, что уважаемый товарищ [председатель КНР] Си Цзиньпин направил партийную и правительственную делегацию на знаменательные мероприятия в ознаменование общей победы Кореи и Китая <...>. И выразил сердечную благодарность КПК, правительству КНР и всему китайскому народу за то, что кровью оказали помощь в революционной войне нашей республики и неизменно поддерживают справедливое дело нашей партии, нашего народа", - отмечает ЦТАК.

По его данным, в ходе встречи были "еще раз подтверждены позиции двух партий и правительств КНДР и Китая, намеревающихся энергично продвигать социалистическое строительство и инициативно реагировать на сложную международную обстановку путем тесного стратегического и тактического взаимодействия двух стран, непрерывно поднимать и развивать дружбу и товарищеское сотрудничество на новом высоком уровне".