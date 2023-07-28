Киев потребовал предоставить ему больше западного оружия, чтобы препятствовать увеличению количества беженцев в Европу. Читатели издания Breitbart раскритиковали власти Украины за подобные речи, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию.

«Я предлагаю вот что: никакого больше оружия, и к чертям эту Украину! Меня такой расклад устраивает», — написал Mark_Bristol_IN.

Читатель zagnut64 сыронизировал, что еще минуту назад Киев говорил о своей скорой победе. Autonomo возмутился, что Украина «докатилась до шантажа». John Jones считает, что Киев пора перестать поддерживать не только финансово, но и моральною

«Режим Зеленского опускается до все более откровенной лжи, лишь бы сохранить западную поддержку», — считает LuciusAnnaeusSeneca.

Еще ряд читателей потребовали от Владимира Зеленского немедленно начать мирные переговоры с российской стороной, чтобы закончить конфликт.

Ранее обозреватели Альваро Верци Рангель и Изабелла Арриа в статье для Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico заявили, что союзники Украины устали от необдуманных шагов Владимира Зеленского и постоянных неудач Вооруженных сил Украины на фронте.