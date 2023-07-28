Сергей Шойгу и Ким Чен Ын посетили военный парад в Северной Корее

Отмечается, что российская делегация наблюдала за проходом по главной площади межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Хвасон-17" и "Хвасон-18". Также был продемонстрирован показательный полет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Вечером 25 июля Шойгу прилетел в КНДР. Зарубежные аналитики полагают, что основная цель визита - переговоры о поставках северокорейского вооружения и военной техники в Россию.