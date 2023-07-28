Сергей Шойгу и Ким Чен Ын посетили военный парад в Северной Корее

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу посетил военный парад, посвященный 70-летней годовщине окончания Корейской войны в столице КНДР - Пхеньяне. Об этом сообщает Ренхап. Согласно данным агентства, парад принимал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
Отмечается, что российская делегация наблюдала за проходом по главной площади межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Хвасон-17" и "Хвасон-18". Также был продемонстрирован показательный полет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Вечером 25 июля Шойгу прилетел в КНДР. Зарубежные аналитики полагают, что основная цель визита - переговоры о поставках северокорейского вооружения и военной техники в Россию.
Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок проанализировал, какое оружие Пхеньян может передать Москве. В ходе поездки Шойгу посетил дом-музей, где родился основатель КНДР Ким Ир Сен.