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Глава Пентагона заявил, что помощь Тайваню не влияет на военную поддержку ВСУ

Военная помощь, выделяемая тайваньской администрации, никак не отображается на поддержке, которую Вашингтон оказывает Украине. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает ТАСС.

В Пентагоне рассказали о помощи Украине
© Shutterstock

Глава американского ведомства выступил по результатам переговоров в формате «два плюс два» (AUSMIN), в которых также участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен и министры обороны и иностранных дел Австралии Ричард Марлз и Пенни Вонг в Брисбене.

Журналист решил поинтересоваться, не беспокоит ли Пентагон, что передача систем ПВО Тайваню скажется на военных поставках Украине.

«Если отвечать коротко, то нет. Нет никаких изменений в сравнении с тем, что мы делали ранее», — подчеркнул Остин.

Также глава Пентагона уточнил, что следует использовать все доступные механизмы с целью предоставления помощь администрации Тайваня.

Как сообщал RT, США направят $500 тысяч на «укрепление» образовательной системы Украины.

Также известно, что Китай стал отказываться от поставок военного снаряжения ВСУ.

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